Литовский посол назвал главный вызов на 2024 год для Украины во время войны

"Европейская правда" продолжает публикацию мнений иностранных послов о том, что ждет нас в 2024 году. Мы предложили высказать свое мнение дипломатам, представляющим очень разные государства и дипмиссии.

Так, свое видение вызовов нынешнего года уже озвучили посол ЕС в Украине Катарина Матернова, а также посол Молдовы Валериу Киверь.

А теперь своими размышлениями поделился посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас в колонке "Кровь, труд, слезы и пот". Как Украина будет идти к победе и к ЕС с НАТО в 2024 году.

По его мнению, 2024 год обещает быть еще одним изнурительным годом для Украины.

И, предполагает посол, он принесет только черчиллевские "кровь, труд, слезы и пот" и мало что в дополнение.

"Но настрой на победу должен оставаться основой и в 2024 году. Впечатляющие достижения Украины на поле боя являются результатом единства и несокрушимой стойкости вашего общества на всех уровнях. Храбрость защитников, креативность и щедрость миллионов гражданских и зрелость украинского политического класса привели к победам над сильным противником", – призывает автор колонки.

Вальдемарас Сарапинас убежден, что в этом году и в дальнейшем Украина будет продолжать получать значительную военную и экономическую помощь со всего мира.

По оценкам немецкого Института мировой экономики им. Киля, Литва предоставила Украине поддержку на сумму 1,8% своего ВВП и по этому параметру сейчас является страной №1 в мире в поддержке Украины.

Украина вскоре получит долгожданные истребители F-16 от коалиции под руководством Дании и Нидерландов. Это оружие безусловно имеет потенциал для того, чтобы создать переломный момент в воздушном пространстве.

Еще одна наша задача на 2024 год, отмечает посол Литовской Республики в Украине, – сделать так, чтобы военная промышленность на Западе набрала обороты.

"Ведь это – война на истощение", – констатирует автор колонки.

По его словам, собственный потенциал оборонного производства в Украине также растет, и страны должны создавать партнерства, которые бы помогли его дальнейшему увеличению.

Посол отмечает, что с литовской стороны нет никаких колебаний: "наше правительство и общество сохранят курс на поддержку Украины вплоть до победы". И это не просто политическое заявление, добавляет Вальдемарас Сарапинас. Министерство национальной обороны Литвы выделило 200 миллионов евро на военную помощь Украине в период 2024-2026 годов. Это дополнительное финансирование к той поддержке, которую Литва уже предоставила в течение предыдущих двух лет.

Дипломат обращает внимание и на шаги, которые Украина сделала за последние два года на пути европейской и евроатлантической интеграции.

"Историческое решение Европейского совета в декабре 2023 года о начале переговоров о членстве Украины в ЕС является признанием вашего значительного прогресса в проведении демократических и экономических реформ.

Трансформационная сила этого решения должна начать раскрываться уже в 2024 году", – сообщает автор колонки.

Отныне процесс вступления будет структурирован по 35 разделам в ключевых сферах политики.

Сарапинас добавляет, что еще одним важным событием 2023 года для Украины стал саммит НАТО в Вильнюсе.

По его словам, членство Украины в НАТО – это уже не вопрос "если", а вопрос "когда".

Понятно, уверяет дипломат, что посольство Литвы в Киеве, которое выполняет роль контактного посольства НАТО, будет способствовать этому процессу.

"Украина вдохновила весь мир своей силой духа, стойкостью и решимостью. Не теряйте этого – вашего самого большого дара.

Не все будет идеально, будут ошибки и болезненные потери, но пока Украина остается целеустремленной и единой, она будет оставаться непобедимой", – резюмирует посол Литовской Республики в Украине.

Подробнее – в колонке Вальдемараса Сарапинаса "Кровь, труд, слезы и пот". Как Украина будет идти к победе и к ЕС с НАТО в 2024 году.