Глава МЗС Швейцарії: Росія з часом має бути "на борту" мирних переговорів

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс та один із співорганізаторів четвертої зустрічі радників у Давосі щодо реалізації української "формули миру" вважає, що з часом доведеться знайти спосіб залучити РФ до мирних перемовин, оскільки без участі Росії досягнення сталого миру в Україні неможливе.

Заяву Кассіса наводить агентство "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

"Швейцарія завжди вітала план з 10 пунктів (українську "формулу миру", – Ред.). Водночас, розважливе ставлення до нього означає, що ми маємо план, представлений однією з держав, які перебувають у війні… Тим чи іншим чином нам потрібно буде знайти шлях, щоб долучити Росію, оскільки не буде жодного миру без того, щоб Росія мала сказати своє слово", – сказав швейцарський дипломат.

Він вважає, що українська "формула миру" може піддаватися певним "модуляціям", оскільки навряд чи одна із сторін конфлікту пристане на пропозиції, що були підготовлені іншою стороною.

"Ми маємо зважити на форму таких дискусій, політичних та дипломатичних зусиль, щоб знайти шлях, яким можуть бути відкриті двері. Після завершення першого етапу (конференцій радників. – Ред.) – ми маємо краще бачення, що є можливим, а що є неможливим, і чого буде важко досягти. Це мало бути проясненим перед тим, як міг виникнути будь-який подальший діалог", – зазначив представник Швейцарії.

Кассіс вважає, що українська "формула миру" – лише один з фундаментів для мирних переговорів, початковий пункт для подальшої дискусії.

Він зауважив, що різні країни мають відмінні позиції щодо подій на полі бою, і що позиція України не співпадає з позицією Росії.

За словами Кассіса, ситуація на полі бою матиме вплив на перемовини, коли буде якась форма бажання з боку Росії приєднатися та сісти за стіл переговорів.

"Ми маємо бути готовими. І ми не маємо чекати на цей момент, щоб потім вирішувати, про що говорити. Військова ситуація на полі бою створює або не створює умови, щоб рухатися вперед. За поточним станом, це ілюзія, – уявляти, що Росія прийме наше запрошення (до переговорів. – Ред.). Це не є метою зараз, як ми говоримо.

Але ми готуємося до того моменту, коли Росія зможе приєднатися та брати участь. Це має бути за посередництва інших країн, щоб запросити Росію "на борт". Цьому немає альтернативи", – заявив Кассіс.

Кассіс також вважає, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Нагадаємо, Китай не був представлений на зустрічі радників щодо "формули миру", яка пройшла 14 січня, напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.