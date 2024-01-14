Глава МИД Швейцарии: Россия со временем должна быть "на борту" мирных переговоров

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и один из соорганизаторов четвертой встречи советников в Давосе по реализации украинской "формулы мира" считает, что со временем придется найти способ привлечь РФ к мирным переговорам, поскольку без участия России достижение устойчивого мира в Украине невозможно.

Заявление Кассиса приводит агентство "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

"Швейцария всегда приветствовала план из 10 пунктов. В то же время, рассудительное отношение к нему означает, что мы имеем план, представленный одним из государств, находящихся в войне... Тем или иным образом нам нужно будет найти путь, чтобы привлечь Россию, поскольку не будет никакого мира без того, чтобы Россия должна была сказать свое слово", – сказал швейцарский дипломат.

Он считает, что украинская "формула мира" может подвергаться определенным "модуляциям", поскольку вряд ли одна из сторон конфликта согласится на предложения, которые были подготовлены другой стороной.

"Мы должны учесть форму таких дискуссий, политических и дипломатических усилий, чтобы найти путь, которым могут быть открыты двери. После завершения первого этапа (конференций советников. – Ред.) – мы имеем лучшее видение, что возможно, а что невозможно, и чего будет трудно достичь. Это должно быть прояснено перед тем, как мог возникнуть любой дальнейший диалог", – отметил представитель Швейцарии.

Кассис считает, что украинская "формула мира" – лишь один из фундаментов для мирных переговоров, начальный пункт для дальнейшей дискуссии.

Он отметил, что разные страны имеют разные позиции относительно событий на поле боя, и что позиция Украины не совпадает с позицией России.

По словам Кассиса, ситуация на поле боя будет иметь влияние на переговоры, когда будет какая-то форма желания со стороны России присоединиться и сесть за стол переговоров.

"Мы должны быть готовыми. И мы не должны ждать этого момента, чтобы потом решать, о чем говорить. Военная ситуация на поле боя создает или не создает условия, чтобы двигаться вперед. По текущему состоянию, это иллюзия, – представлять, что Россия примет наше приглашение (к переговорам. – Ред.). Это не является целью сейчас, как мы говорим.

Но мы готовимся к тому моменту, когда Россия сможет присоединиться и участвовать. Это должно быть при посредничестве других стран, чтобы пригласить Россию "на борт". Этому нет альтернативы", – заявил Кассис.

Кассис также считает, что Китай должен быть привлечен к усилиям, направленным на прекращение войны между Украиной и Россией.

Напомним, Китай не был представлен на встрече советников по "формуле мира", которая прошла 14 января накануне Всемирного экономического форума в Давосе.