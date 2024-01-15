Білий дім: Ізраїлю час зменшити інтенсивність війни в Газі

Білий дім заявив у неділю, що настав час Ізраїлю зменшити його військовий наступ у секторі Гази.

Про це, виступаючи на телеканалі CBS, сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі зауважив, що це питання під час останнього візиту на Близький Схід ставив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

"Міністр Блінкен щойно прибув з регіону, ми інтенсивно говорили з ними (з Ізраїлем. – Ред.) про перехід до операцій низької інтенсивності. Ми вважаємо, що зараз правильний час для такого переходу", – сказав Кірбі.

Він додав, що Ізраїль зробив деякі попередні кроки, щоб спробувати "дійти до цієї точки" – він виводить деякі війська, трохи менше покладається на повітряні удари.

"Будь-яка військова кампанія проходить через певні етапи, і наступним логічним етапом, оскільки вони чинять тиск на керівництво ХАМАС, є перехід до операцій меншої інтенсивності, більш цілеспрямованих, більш точних рейдів, меншої кількості авіаударів. Ми вважаємо, що настав час для такого переходу", – додав Кірбі.

Війна в Газі, яку Ізраїль розпочав у відповідь на безпрецедентну атаку ХАМАС 7 жовтня, призвела до вбивства майже 24 тисяч палестинців, спустошення величезних масивів Гази. Близько 85% з 2,3 мільйона жителів території були вигнані з домівок.

Війна призвела до різкого зростання напруженості в регіоні: Ізраїль майже щодня обмінюється обстрілами з ліванським бойовим угрупованням "Хезболла" та підтримуваними Іраном бойовиками, які атакують об'єкти США в Сирії та Іраку.

Крім того, єменські повстанці-хусити атакували міжнародне судноплавство, спричинивши хвилю авіаударів США і союзників минулого тижня.

А в Міжнародному суді ООН почалися слухання за звинуваченням Ізраїлю в геноциді палестинського населення.