У Міжнародному суді ООН почалися слухання за звинуваченням Ізраїлю в геноциді

У Міжнародному суді ООН відбулися перші слухання за скаргою Південно-Африканської Республіки, яка звинуватила Ізраїль у геноциді проти палестинського населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Суду та матеріал Associated Press.

Йдеться про слухання за скаргою, поданою ПАР до Міжнародного суду ООН 29 грудня 2023 року. У ній Ізраїль звинувачують у порушенні міжнародних зобов’язань згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та просять МС ООН про так звані тимчасові зобов’язуючі заходи щодо Ізраїлю на час розгляду справи, зокрема – негайно припинити військову операцію у Газі.

На перших слуханнях 11 січня свої усні аргументи у суді наводила сторона-позивач.

Представники ПАР аргументували, що операція у Газі є складовою системних утисків палестинського населення у регіоні з боку Ізраїлю протягом попередніх десятиліть, починаючи від самого створення єврейської держави у 1948 році.

Також аргументують, що характер військової операції Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази та заяви ізраїльських посадовців дають підстави говорити про геноцид.

Перед слуханнями неподалік від Палацу миру пройшла проізраїльська демонстрація. Кілька сотень людей з прапорами Ізраїлю та Нідерландів скандували "Поверніть їх додому", маючи на увазі захоплених ХАМАС ізраїльських заручників.

Одночасно проходила і пропалестинська демонстрація, де лунали гасла про "вільну Палестину", "апартеїд Ізраїлю" і заклики до припинення вогню.

Ізраїльська юридична команда презентуватиме свою позицію у п’ятницю, 12 січня.

Перед першим днем слухань прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив зі спеціальним відеозверненням, де категорично відкинув звинувачення на адресу країни.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль не має наміру окупувати сектор на постійній основі чи вигнати звідти палестинське цивільне населення.

"Ізраїль бореться з терористами ХАМАС, а не палестинським населенням, і ми робимо це у повній відповідності до міжнародного права", – заявив прем’єр, додавши, що військові намагаються "мінімізувати жертви серед цивільних, тоді як ХАМАС робить усе, щоб максимально збільшити їх, використовуючи цивільних палестинців як живий щит".

На ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів очікувано знадобиться кілька тижнів, а увесь судовий процес у справі може тривати кілька років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня заявив, що вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю у геноциді.

Нагадаємо, МС ООН також розглядає скаргу України проти Росії за Конвенцією про запобігання геноциду. Вона ґрунтується на звинуваченні Москви у тому, що вона безпідставно звинуватила Київ у "геноциді на Донбасі", щоб виправдати повномасштабне вторгнення.