Белый дом: Израилю пора уменьшить интенсивность войны в Газе

Белый дом заявил в воскресенье, что пришло время Израилю уменьшить его военное наступление в секторе Газы.

Об этом, выступая на телеканале CBS, сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что этот вопрос во время последнего визита на Ближний Восток поднимал глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Министр Блинкен только что прибыл из региона, мы интенсивно говорили с ними (с Израилем. – Ред.) о переходе к операциям низкой интенсивности. Мы считаем, что сейчас правильное время для такого перехода", – сказал Кирби.

Он добавил, что Израиль сделал некоторые предварительные шаги, чтобы попытаться "дойти до этой точки" – он выводит некоторые войска, чуть меньше полагается на воздушные удары.

"Любая военная кампания проходит через определенные этапы, и следующим логичным этапом, поскольку они оказывают давление на руководство ХАМАС, является переход к операциям меньшей интенсивности, более целенаправленным, более точным рейдам, меньшему количеству авиаударов. Мы считаем, что пришло время для такого перехода", – добавил Кирби.

Война в Газе, которую Израиль начал в ответ на беспрецедентную атаку ХАМАС 7 октября, привела к убийству почти 24 тысяч палестинцев, опустошению огромных массивов Газы. Около 85% из 2,3 миллиона жителей территории были изгнаны из домов.

Война привела к резкому росту напряженности в регионе: Израиль почти ежедневно обменивается обстрелами с ливанской боевой группировкой "Хезболла" и поддерживаемыми Ираном боевиками, которые атакуют объекты США в Сирии и Ираке.

Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы атаковали международное судоходство, что вызвало волну авиаударов США и союзников на прошлой неделе.

А в Международном суде ООН начались слушания по обвинению Израиля в геноциде палестинского населения.