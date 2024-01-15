Новое правительство Польши сигнализировало ЕС об изменениях в климатической политике

Новое правительство Польши будет призывать ЕС принять план сокращения выбросов парниковых газов на 90% до 2040 года, что отражает масштабные изменения в климатической политике страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Европейская комиссия намерена опубликовать дорожную карту для достижения следующей климатической цели ЕС 6 февраля.

А Научно-консультативный совет ЕС по вопросам изменения климата рекомендовал сократить выбросы на 90-95% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Прибыв на неформальную встречу министров окружающей среды ЕС в Брюсселе, Урсула Зелинская, государственный секретарь Министерства климата и окружающей среды Польши, заявила журналистам, что Евросоюзу "абсолютно необходимо принять амбициозные цели, и мы должны принять цель сокращения выбросов на 90%".

Она подчеркнула, что это следует сделать конструктивным способом, не забывая о социальных аспектах.

На сегодня только Дания открыто поддержала 90-процентный показатель. Болгария на прошлой неделе заявила, что ЕС должен по крайней мере "серьезно обсудить" эту цифру.

На просьбу уточнить, означает ли это, что Польша поддерживает 90-процентную цель, она ответила: "Мы – осторожно – приближаемся к этому очень конструктивно. Мы будем делать все, чтобы достичь этой цели, если она будет согласована".

Но Зелинская подчеркнула, что при новом правительстве во главе с Дональдом Туском Польша больше не будет блокировать климатические действия ЕС – как это часто делало предыдущее правительство, возглавляемое партией "Право и справедливость".

"Мы не можем так продолжать, ни Европа, ни остальной мир", – сказала она.

"Сейчас мы не достигаем безопасных климатических целей, поэтому мы должны активизироваться... Мы здесь вместе. Остальная Европа может рассчитывать на то, что Польша активизирует наши усилия в этом направлении", – добавила Зелинская.

При предыдущей власти Польша подала в Суд ЕС иски, пытаясь отменить три основные политики Европейского Союза по изменению климата.

А летом Польша подала в Еврокомиссию жалобу на Германию за незаконный ввоз мусора.