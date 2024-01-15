До Берліна знову з’їхалися на протест фермери з тисячами тракторів

В понеділок у Берліні знову зібралася велика акція протесту фермерів, які прибувають з усього регіону зі своєю сільгосптехнікою.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Учасники демонстрації почали з’їжджатися з усієї країни ще з вечора неділі, численні трактори були на шляху до центру також вночі і вранці у понеділок. Всього очікують близько 5000 тракторів чи іншої техніки та близько 10 тисяч осіб.

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На техніці висять плакати проти скасування субсидій та з ширшими скаргами на владу, у тому числі "розкрадання", "кумівство" і "розпалювання війни".

Акції протесту заплановані також в кількох інших містах.

На протесті у Берліні планує виступити також міністрів фінансів Крістіан Лінднер від "Вільних демократів".

Тим часом лідери коаліційних партій – СДПН, "Зелених" і "Вільних демократів" запросили очільників фермерських організацій на обговорення у понеділок.

Тисячі фермерів протестували у Німеччині також протягом п’ятниці.

Як відомо, причинами протестів стали плани уряду скасували податкові пільги на дизель для сільгосптехніки. На цьому етапі в уряді вже кажуть про поступове скасування пільги на дизель та готові відмовитися від спершу запланованого скасування податкових винятків для сільськогосподарської техніки. Фермери вимагають залишити всі наявні у них привілеї.

Населення Німеччини здебільшого з розумінням ставиться до протестів.