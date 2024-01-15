У Бундесвері прокоментували статтю Bild про війну між РФ і НАТО

У Міністерстві оборони Німеччини висловились щодо матеріалу німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це сказав на брифінгу представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер, повідомляє Укрінформ.

"У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ", – заявив речник.

За словами Мюллера, Бундесвер опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких відноситься також загроза з боку РФ.

Він додав, що результати аналізу ситуації відбиваються на складанні планів та підготовки навчань, а також у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.

Речник наголосив, що військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу, тому проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності Бундесверу.

Водночас Мюллер нагадав, що політикою, зокрема в межах НАТО, залишається стримування.

Раніше директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО.

У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що оборонна промисловість Європи має 5-8 років, аби наростити свій військовий потенціал.