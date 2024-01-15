В Бундесвере прокомментировали статью Bild о войне между РФ и НАТО

В Министерстве обороны Германии высказались относительно материала немецкого таблоида Bild о том, что НАТО готовится к войне с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал на брифинге представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Митко Мюллер, сообщает Укринформ.

"В принципе, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ", – заявил представитель.

По словам Мюллера, Бундесвер занимается актуальным политическим угрозам и угрозам безопасности, к которым относится также угроза со стороны РФ.

Он добавил, что результаты анализа ситуации отражаются на составлении планов и подготовки учений, а также в решении разместить постоянный военный контингент Бундесвера в Литве.

Представитель подчеркнул, что военное руководство Германии серьезно воспринимает угрозу, поэтому проводит различные учения для повышения боеготовности Бундесвера.

В то же время Мюллер напомнил, что политикой, в частности в рамках НАТО, остается сдерживание.

Ранее директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал немецкого таблоида Bild о том, что НАТО готовится к войне с Россией, основывается на документе, который является учебным сценарием.

Накануне издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО.

В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что оборонной промышленности Европы нужно 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.