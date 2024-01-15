Міністр оборони Фінляндії хоче повної заборони на операції з нерухомістю для росіян

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що він працює над тим, щоб домогтися повної заборони на операції з нерухомістю для громадян РФ у Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в газеті Uutissuomalai, передає Yle.

Хяккянен каже, що він шукає "правові рішення" для цього питання.

За його словами, в цілому Фінляндія має намір посилити умови ліцензування операцій з нерухомістю для осіб і компаній за межами Євросоюзу і країн Європейської економічної зони. Відповідні рішення будуть прийняті вже навесні, додав міністр.

Він зазначив, що обмеження означатимуть, наприклад, що оренда нерухомості в майбутньому буде більш суворо контролюватися, а також буде досліджуватися минуле об'єктів нерухомості, які вже були продані.

Минулого тижня Хяккянен прийняв три негативних рішення щодо угод з нерухомістю, де покупець був з-поза меж ЄС або країн ЄЕЗ.

Зокрема, влада Фінляндії в межах зусиль із припинення транзакцій, які можуть підірвати національну безпеку, запобігла купівлі нерухомості, яку хотіла придбати пов'язана з Росією компанія.

Раніше суд фінської провінції Північна Карелія засудив до умовного позбавлення волі чоловіка, який у жовтні 2022 року намагався провезти через пункт пропуску на кордоні з Росією Ніірала підсанкційні товари.