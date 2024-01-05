У Фінляндії призначили покарання чоловіку, який хотів вивезти в Росію GPS-трекери

Суд фінської провінції Північна Карелія в п’ятницю, 5 січня, засудив умовного позбавлення волі чоловіка, який у жовтні 2022 року намагався провезти через пункт пропуску на кордоні з Росією Ніірала підсанкційні товари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як ідеться в рішенні суду, чоловік сховав в автомобілі два GPS-трекери, шість гідролокаторів та 27 антен супутникового стеження. Це товари подвійного призначення, експорт яких до Росії заборонений санкціями ЄС.

Загальна вартість обладнання, знайденого в автомобілі підсудного, становить трохи більше 3200 євро.

Сам чоловік на суді стверджуував, що не знав про вартість обладнання і про те, що воно підпадає під санкції ЄС, а сховав його в машині, щоб уникнути сплати російських митних зборів.

Суд у Північній Карелії встановив, що чоловік знав про санкції проти Росії й міг зробити висновок, що товари для полювання і риболовлі підпадають під дію санкцій Євросоюзу. Рішення суду ще може бути оскаржене.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міністерство закордонних справ Фінляндії отримало понад 500 запитів на винятки з санкцій проти Росії, з яких 200 були схвалені.

Раніше МЗС Фінляндії запустило відкритий для всіх онлайн-курс про міжнародні санкції, в тому числі проти Росії, щоб підвищити знання фінів про цей інструмент.