Министр обороны Финляндии хочет полного запрета на операции с недвижимостью для россиян

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на операции с недвижимостью для граждан РФ в Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в газете Uutissuomalai, передает Yle.

Хяккянен говорит, что он ищет "правовые решения" для этого вопроса.

По его словам, в целом Финляндия намерена ужесточить условия лицензирования операций с недвижимостью для лиц и компаний из-за пределов Евросоюза и стран Европейской экономической зоны. Соответствующие решения будут приняты уже весной, добавил министр.

Он отметил, что ограничения будут означать, например, что аренда недвижимости в будущем будет более строго контролироваться, а также будет исследоваться прошлое объектов недвижимости, которые уже были проданы.

На прошлой неделе Хяккянен принял три негативных решения по сделкам с недвижимостью, где покупатель был из-за пределов ЕС или стран ЕЭЗ.

В частности, власти Финляндии в рамках усилий по пресечению транзакций, которые могут подорвать национальную безопасность, предотвратили покупку недвижимости, которую хотела приобрести связанная с Россией компания.

Ранее суд финской провинции Северная Карелия приговорил к условному лишению свободы мужчину, который в октябре 2022 года пытался провезти через пункт пропуска на границе с Россией Ниирала подсанкционные товары.