У Фінляндії оголосили обвинувачення бізнесмену, який продавав РФ військові товари

Прокуратура Фінляндії оголосила обвинувачення виконавчому директору фінських компаній Luminor і Siberica Габріелю Теміну в порушенні санкційного законодавства за обтяжувальних обставин та експорті товарів подвійного призначення до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Розслідування стосовно Теміна почалось у грудні минулого року. Тоді стало відомо, що його компанії експортували в Росію майже 3500 дронів і товарів подвійного призначення.

Фінська митниця підозрює, що загалом через Фінляндію в Росію було перевезено товарів на суму понад три мільйони євро. За її даними, отримана під час розслідування інформація свідчить про те, що ця діяльність здійснювалася і фінансувалася з Росії.

Компанії Siberica і Luminor, а також сам Габріель Темін, занесені до санкційного списку США. Siberica – складська компанія, а Luminor займається експедируванням і фрахтуванням. Темін – громадянин Франції, який з 1991 року постійно проживає у Фінляндії.

Теміна у вересні минулого року взяли під варту за підозрою в грубому порушенні санкційного законодавства. Крім того, трьох співробітників Siberica і представника компанії звинуватили в порушенні санкційного законодавства за обтяжувальних обставин.

Усі підозрювані заперечують свою провину.

Розслідувачі суспільного мовника Yle також з’ясували, що з Фінляндії до Росії досі потрапляють компоненти й обладнання, які далі використовуються в оборонній промисловості, завдяки "непримітним" компаніям у Фінляндії; деякі з них вже привернули увагу правоохоронців.