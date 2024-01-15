В Финляндии объявили обвинение бизнесмену, который продавал РФ военные товары

Прокуратура Финляндии объявила обвинение исполнительному директору финских компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Расследование в отношении Темина началось в декабре прошлого года. Тогда стало известно, что его компании экспортировали в Россию почти 3500 дронов и товаров двойного назначения.

Финская таможня подозревает, что в целом через Финляндию в Россию было перевезено товаров на сумму более трех миллионов евро. По ее данным, полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась и финансировалась из России.

Компании Siberica и Luminor, а также сам Габриэль Темин, занесены в санкционный список США. Siberica – складская компания, а Luminor занимается экспедированием и фрахтованием. Темин – гражданин Франции, который с 1991 года постоянно проживает в Финляндии.

Темина в сентябре прошлого года взяли под стражу по подозрению в грубом нарушении санкционного законодательства. Кроме того, трех сотрудников Siberica и представителя компании обвинили в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах.

Все подозреваемые отрицают свою вину.

Расследователи общественного вещателя Yle также выяснили, что из Финляндии в Россию до сих пор попадают компоненты и оборудование, которые далее используются в оборонной промышленности, благодаря "неприметным" компаниям в Финляндии; некоторые из них уже привлекли внимание правоохранителей.