Британия хочет запретить группировку "Хизб ут-Тахрир", устраивающую антисемитские акции

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли 15 января предложил парламенту объявить террористической и запретить деятельность группировки "Хизб ут-Тахрир", которая устроила ряд антисемитских протестов после нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Предложение об объявлении террористическим "Хизб ут-Тахрир" британский парламент должен рассмотреть в ближайшие дни.

"Хизб ут-Тахрир" является антисемитской организацией, которая активно пропагандирует и поощряет терроризм, в частности восхваляя и празднуя ужасные нападения 7 октября", – заявил Клеверли. В британском МИД добавили, что группировка ранее неоднократно "восхваляла и отмечала нападения на Израиль и на евреев в более широком смысле".

В случае одобрения предложения, которое вступит в силу с 19 января, участие в "Хизб ут-Тахрир" в Британии и призывы к его поддержке будут незаконными и будут караться вплоть до 14 лет заключения.

"Хизб ут-Тахрир", которая базируется в Ливане, действует в более чем 30 странах, в том числе США и Канаде. После начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС группировка организовывала митинги в Лондоне вместе с пропалестинскими маршами.

Группа уже запрещена в Германии, Египте и Пакистане, а в 2021 году Австрия запретила ее символику. В России якобы принадлежность к "Хизб ут-Тахрир" стала основанием для репрессий против крымскотатарских активистов.