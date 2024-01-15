У Швеції заявили, що зафіксували найнижчу температуру в цьому столітті

У населеному пункті Віттангі на півночі Швеції зафіксували температуру в -44,6°С, що є найнижчою в країні температурою з початку ХХІ століття.

Про це сповістив Шведський метеорологічний інститут (SMHI), пише "Європейська правда".

Температурний рекорд у Віттангі зафіксували ще 5 січня, на піку заморозків у Швеції, але метеорологи змогли отримати дані лише зараз.

"Таким чином, це найнижча температура у Швеції в цьому місяці і в цьому столітті", – наголошують у SMHI, нагадуючи, що досі найнижчою температурою століття у Швеції були -44° у місті Сторбо в центральній частині країни, зафіксовані у 2001 році.

Шведський метеорологічний інститут каже, що у Віттангі й раніше фіксували низькі температури. У листопаді 1890 року стовпчик термометра там опустився до -43,0°С, що досі є рекордно низьким показником для цього місяця у Швеції.

У SMHI додають, що реальний рекорд може бути навіть ще нижчий, але вимірювальна станція в найпівнічнішій точці Швеції – районі Каресуандо – вийшла з ладу, коли температура сягла -43,6°С.

На початку січня екстремальна зимова погода панувала у всій Скандинавії. У шведській та фінській Лапландії температура опускалася нижче -40℃, а на півдні Норвегії, Швеції та у частині Данії рясні снігопади спричинили колапс на дорогах.