В Швеции заявили, что зафиксировали самую низкую температуру в этом веке

В населенном пункте Виттанги на севере Швеции зафиксировали температуру в -44,6°С, что является самой низкой в стране температурой с начала ХХІ века.

Об этом сообщил Шведский метеорологический институт (SMHI), пишет "Европейская правда".

Температурный рекорд в Виттанги зафиксировали еще 5 января, на пике заморозков в Швеции, но метеорологи смогли получить данные только сейчас.

"Таким образом, это самая низкая температура в Швеции в этом месяце и в этом веке", – отмечают в SMHI, напоминая, что до сих пор самой низкой температурой века в Швеции были -44° в городе Сторбо в центральной части страны, зафиксированные в 2001 году.

Шведский метеорологический институт говорит, что в Виттанги и раньше фиксировали низкие температуры. В ноябре 1890 года столбик термометра там опустился до -43,0°С, что до сих пор является рекордно низким показателем для этого месяца в Швеции.

В SMHI добавляют, что реальный рекорд может быть даже еще ниже, но измерительная станция в самой северной точке Швеции – районе Каресуандо – вышла из строя, когда температура достигла -43,6°С.

В начале января экстремальная зимняя погода царила во всей Скандинавии. В шведской и финской Лапландии температура опускалась ниже -40℃, а на юге Норвегии, Швеции и части Дании обильные снегопады вызвали коллапс на дорогах.