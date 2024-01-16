В Естонії запідозрили у шпигунстві на РФ університетського професора

Поліція безпеки Естонії запідозрила в розвідувальній діяльності на користь російських спецслужб професора Інституту Шютте Тартуського університету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

В'ячеслав Морозов, який є громадянином Росії, був затриманий 3 січня і з того часу перебуває в Талліннській в'язниці.

Його запідозрили у проведенні та підтримці розвідувальної діяльності проти Естонської Республіки.

Тартуський університет оголосив про припинення трудових відносин із ним.

Деталі висунутих проти Морозова підозр офіційні органи не розкривають, пояснюючи це інтересами слідства.

У слідства є підстави вважати, що, перебуваючи на волі, Морозов може ухилятися від кримінального переслідування або продовжувати скоювати злочини, тому Харьюський повітовий суд попросили взяти росіянина під варту, із чим суд погодився.

"Розвідувальний інтерес держави-агресора до Естонії залишається високим", – прокоментував генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.

"Нинішня справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх та ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя Естонії, зокрема й у наукову сферу", – додав він.

Морозов працював професором політології Інституту Шютте Тартуського університету.

За даними Естонської наукової інформаційної системи ETIS, Морозов до 2010 року працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього був пов'язаний із Тартуським університетом.

У 2016-2023 роках він обіймав у Тарту посаду професора досліджень Європейського Союзу і Росії, а з 1 вересня 2023 року по 11 січня 2024 року – професора міжнародної політичної теорії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, керівник представництва Росії при ЄС Кирил Логвінов, який базується у Брюсселі, ймовірно, є шпигуном під дипломатичним прикриттям.

А у Швейцарії, ймовірно, діє п’ята частина усіх російських шпигунів у Європі.