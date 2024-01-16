В Эстонии заподозрили в шпионаже на РФ университетского профессора

Полиция безопасности Эстонии заподозрила в разведывательной деятельности в пользу российских спецслужб профессора Института Шютте Тартуского университета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Вячеслав Морозов, который является гражданином России, был задержан 3 января и с тех пор находится в Таллиннской тюрьме.

Его заподозрили в проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики.

Тартуский университет объявил о прекращении трудовых отношений с ним.

Детали выдвинутых против Морозова подозрений официальные органы не раскрывают, объясняя это интересами следствия.

У следствия есть основания полагать, что, находясь на свободе, Морозов может уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления, поэтому Харьюский суд попросили взять россиянина под стражу, с чем суд согласился.

"Разведывательный интерес государства-агрессора к Эстонии остается высоким", – прокомментировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.

"Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу", – добавил он.

Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета.

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом.

В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского Союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года – профессора международной политической теории.

Напомним, по данным СМИ, руководитель представительства России при ЕС Кирилл Логвинов, который базируется в Брюсселе, вероятно, является шпионом под дипломатическим прикрытием.

А в Швейцарии, вероятно, действует пятая часть всех российских шпионов в Европе.