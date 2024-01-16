Глава Єврокомісії у Давосі переконувала Захід далі підтримувати Україну

Захід не повинен відмовлятися від постачання Україні зброї та грошей, якщо він хоче, щоб вона досягла успіху у війні проти Росії.

Про це у своїй промові на Давоському форумі у вівторок сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Україна може перемогти у цій війні. Але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір", – сказала очільниця ЄК.

Вона наголосила, що українці потребують передбачуваного фінансування протягом 2024 року і далі.

"Вони потребують достатнього і стабільного постачання зброї для захисту України і повернення її законної території. Їм потрібні можливості стримувати майбутні напади з боку Росії", – заявила фон дер Ляєн.

Українці також повинні знати, що своєю боротьбою вони здобудуть краще майбутнє для своїх дітей, додала вона.

"Краще майбутнє для України називається Європа. З величезною радістю минулого місяця ми вирішили розпочати переговори про членство України в ЄС. Це буде історичним досягненням України. І це буде відповідь Європи на поклик історії", – додала президентка Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.

За даними ЗМІ, напередодні європейських виборів у червні фон дер Ляєн залишається фавориткою на другий термін на посаді, оскільки жоден інший кандидат, як видається, наразі не має шансів замінити її.