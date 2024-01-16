Глава Еврокомиссии в Давосе убеждала Запад и дальше поддерживать Украину

Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы она достигла успеха в войне против России.

Об этом в своей речи на Давосском форуме во вторник сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Украина может победить в этой войне. Но мы должны продолжать поддерживать их сопротивление", – сказала глава ЕК.

Она подчеркнула, что украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании в течение 2024 года и далее.

"Они нуждаются в достаточных и стабильных поставках оружия для защиты Украины и возвращения ее законной территории. Им нужны возможности сдерживать будущие нападения со стороны России", – заявила фон дер Ляйен.

Украинцы также должны знать, что своей борьбой они получат лучшее будущее для своих детей, добавила она.

"Лучшее будущее для Украины называется Европа. С огромной радостью в прошлом месяце мы решили начать переговоры о членстве Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины. И это будет ответ Европы на зов истории", – добавила президент Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.

По данным СМИ, накануне европейских выборов в июне фон дер Ляйен остается фавориткой на второй срок в должности, поскольку ни один другой кандидат, как представляется, пока не имеет шансов заменить ее.