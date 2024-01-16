Парламент Естонії не підтримав демонтаж скандального "Бронзового солдата"

Естонський парламент – Рійгікогу – 16 січня відхилив запропонований консерваторами законопроєкт про демонтаж пам’ятника радянським військовим, відомого як "Бронзовий солдат", перенесення якого у 2007 році призвело до масштабної кібератаки Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією на сайті Рійгікогу, законопроєкт естонської Консервативної народної партії (EKRE) підтримали лише 14 парламентарів, 21 утримався під час голосування, а 54 – проголосували проти.

У пояснювальній записці до законопроєкту EKRE стверджувала, що "Бронзовий солдат" залишається символом радянської окупації Естонії навіть після перенесення із центру Таллінна на околиці, на військове кладовище.

"Ті, хто вороже ставиться до нашої незалежності, продовжують святкувати перемогу Кремля й окупацію Естонії. Тепер вони там же святкують агресивну війну Путіна і Росії проти України. Заборона проведення демонстрацій 9 травня біля Бронзового солдата не вирішить проблему", – стверджували депутати.

Нагадаємо, у 2007 році влада Таллінна вирішила перенести радянський пам’ятник "Бронзовий солдат" на військове кладовище, що спричинило інспіровані Росією погроми й масштабну кібератаку на країну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія ініціювала демонтаж усіх радянських пам’ятників, але президент країни заблокував відповідний закон через його неконституційність.

Водночас у серпні 2022 року в естонському прикордонному місті Нарва, де переважає російське населення, було демонтовано монумент на честь танка Т-34.