Эстонский парламент – Рийгикогу – 16 января отклонил предложенный консерваторами законопроект о демонтаже памятника советским военным, известного как "Бронзовый солдат", перенос которого в 2007 году привел к масштабной кибератаке России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно информации на сайте Рийгикогу, законопроект эстонской Консервативной народной партии (EKRE) поддержали лишь 14 парламентариев, 21 воздержался во время голосования, а 54 – проголосовали против.

В пояснительной записке к законопроекту EKRE утверждала, что "Бронзовый солдат" остается символом советской оккупации Эстонии даже после переноса из центра Таллинна на окраину, на военное кладбище.

"Те, кто враждебно относится к нашей независимости, продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. Теперь они там же празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины. Запрет проведения демонстраций 9 мая возле Бронзового солдата не решит проблему", – утверждали депутаты.

Напомним, в 2007 году власти Таллинна решили перенести советский памятник "Бронзовый солдат" на военное кладбище, что повлекло инспирированные Россией погромы и масштабную кибератаку на страну.

После полномасштабного вторжения России в Украину Эстония инициировала демонтаж всех советских памятников, но президент страны заблокировал соответствующий закон из-за его неконституционности.

В то же время в августе 2022 года в эстонском приграничном городе Нарва, где преобладает русское население, был демонтирован монумент в честь танка Т-34.