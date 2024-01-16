Глава МВС Німеччини не виключила процедури заборони ультраправої "АдН"
Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що процедура заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" можлива.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Такий крок є "найгострішим мечем", сказала Фезер.
"Я не виключаю цього – навіть якщо перешкоди для цієї "останньої інстанції конституції" будуть високими", – зазначила вона.
За словами Фезер, не повинно скластися враження, що лунають заклики до заборони партії через те, що політики не досягають жодного прогресу в плані аргументації.
Вона також не виключає заборони "Молодіжної альтернативи", молодіжної організації партії. Це лише об'єднання, і його може заборонити Федеральне міністерство внутрішніх справ.
"Якщо умови дотримані, то ви можете це зробити", – сказала Фезер, маючи на увазі розслідування, які проводить Відомство з питань захисту конституції у федеральних землях. У кількох східнонімецьких федеральних землях "Молодіжна альтернатива" класифікується як підтверджено правоекстремістська, в інших – підозрюється у цьому.
Раніше лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" в землі Північний Рейн-Вестфалія Мартін Вінценц спровокував расистський скандал під час свого виступу на прийомі політичної сили в місті Дуйсбург.
Нагадаємо, у другій половині 2023 року ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.
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