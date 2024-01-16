Глава МВД не исключила процедуры запрета ультраправой "Альтернативы для Германии"

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что процедура запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" возможна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Такой шаг является "острым мечом", сказала Фезер.

"Я не исключаю этого – даже если препятствия для этой "последней инстанции конституции" будут высокими", – отметила она.

По словам Фезер, не должно сложиться впечатление, что звучат призывы к запрету партии из-за того, что политики не достигают никакого прогресса в плане аргументации.

Она также не исключает запрета "Молодежной альтернативы", молодежной организации партии. Это лишь объединение, и его может запретить Федеральное министерство внутренних дел.

"Если условия соблюдены, то вы можете это сделать", – сказала Фезер, имея в виду расследования, которые проводит Ведомство по вопросам защиты конституции в федеральных землях. В нескольких восточногерманских федеральных землях "Молодежная альтернатива" классифицируется как подтвержденно правоэкстремистская, в других – подозревается в этом.

Ранее лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в земле Северный Рейн-Вестфалия Мартин Винценц спровоцировал расистский скандал во время своего выступления на приеме политической силы в городе Дуйсбург.

Напомним, во второй половине 2023 года ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

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