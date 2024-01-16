Регіональний лідер правопопулістів "АдН" спровокував расистський скандал

Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в землі Північний Рейн-Вестфалія Мартін Вінценц спровокував расистський скандал під час свого виступу на прийомі політичної сили в місті Дуйсбург.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Коментуючи теми "заборони на висловлювання" та "скасування культури", він підняв питання про те, що дозволено говорити, та дозволив собі расистський жарт, який зал зустрів сміхом.

"Найкращий гумор – це чорний гумор. Такий же чорний, як кур'єр Amazon, який приносить вам посилки", – сказав Вінценц.

Гості, які бурхливо аплодували, вочевидь, думали, що перебувають на заході серед своїх, адже багато ЗМІ не допустили на захід. Втім, один журналіст зняв ці репліки на відео та пізніше виклав їх у мережу.

Багато користувачів обурились дописом Вінценца в Twitter (X), назвавши коментарі політика "огидними". За повідомленнями ЗМІ, проти політика вже порушили кримінальну справу за розпалювання ненависті.

Протягом минулих вихідних десятки тисяч німців вийшли на акції протесту проти ідей правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у різних містах.

До акції у Потсдамі з 10 тисячами людей приєдналися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Приводом для демонстрації стало розслідування німецьких журналістів про зустріч політиків "Альтернативи для Німеччини" та членів інших правих організацій, на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Нагадаємо, у другій половині 2023 року ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

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