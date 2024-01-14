ЗМІ: Німеччина планує відправити фрегат у Червоне море в рамках місії ЄС

Німеччина у рамках місії ЄС хоче відправити фрегат "Гессен" до Червоного моря, де корабель має допомогти у відбитті нападів єменських хуситів та захистити морських рух.

Про це повідомило видання Die Welt з посиланням на джерела в Берліні та в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, фрегат, який спеціалізується на протиповітряній обороні, має вийти в море 1 лютого.

Фрегат "Гессен", ілюстративне фото

Німеччина хоче взяти участь у місії ЄС із захисту морського руху в Червоному морі від атак хуситів.

"Гессен" буде одним зі щонайменше трьох фрегатів або есмінців, які, згідно з так званою концепцією кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, потрібні для розгортання у мінімальній кількості.

Корабель ВМС Німеччини має радіолокаційну розвідку, здатну одночасно виявляти 1000 цілей, зенітні ракети та ударні вертольоти.

Нещодавно фрегат провів шість місяців у подорожах у рамках зусиль НАТО в Північному морі та Арктиці для навчань і стримування Росії.

Згідно з планами, нова місія ЄС у Червоному морі має бути затверджена на зустрічіглав МЗС країн ЄС 19 лютого і розпочне роботу до кінця лютого. Спочатку її мандат буде обмежено одним роком.

Хусити – політичне і військове угруповання, яке контролює значну частину Ємену, в тому числі столицю. Їх підтримує Іран, заклятий ворог Ізраїлю.

Хусити заявляють про свою підтримку ХАМАС і стверджують, що вони націлюються на будь-яке судно у Червоному морі, що прямує до Ізраїлю або належить йому.

У ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.