Reuters: ЕС предварительно согласовал военно-морскую миссию в Красном море

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 16 января одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Комитет по вопросам политики и безопасности при Совете Евросоюза на встрече предоставили начальную поддержку миссии ЕС в Красном море.

Цель состоит в том, чтобы создать миссию не позднее 19 февраля, а вскоре после этого начать ее работу. Несколько дипломатов ЕС в комментарии Reuters выразили надежду, что этот процесс может быть ускорен, учитывая напряженность в регионе.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно на прошлой неделе.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, она будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.