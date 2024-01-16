ЄСПЛ засудив Грецію за обстріл човна з мігрантами у 2014 році

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок виніс рішення проти Греції за порушення права на життя мігрантів, яких перехопила грецька берегова охорона, і зобов'язав Афіни виплатити позивачам, трьом громадянам Сирії, 80 000 євро відшкодування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Одна людина загинула в результаті інциденту, що стався у вересні 2014 року біля острова Псерімос, невеликого грецького острова в Додеканесському ланцюзі, між островами Калімнос і Кос біля узбережжя Туреччини.

Корабель грецької берегової охорони помітив моторний човен з 14 людьми на борту і наказав йому зупинитися, але той не підкорився і почав робити небезпечні маневри, що призвело до зіткнення з кораблем берегової охорони.

Берегова охорона зробила попереджувальні постріли, цілячись у двигун моторного човна, щоб знерухомити його. Загалом було випущено 20 куль – сім попереджувальних пострілів і 13 прицільних пострілів у двигун.

Двоє громадян Сирії отримали серйозні поранення в результаті обстрілу. Один з них, Белал Телло, отримав поранення в голову і згодом помер у грудні 2015 року.

Дружина і дочка Телло – Нурредін Телло і Лана Телло – є одними з трьох позивачів, які подали позов проти Греції до ЄСПЛ, разом з Дуа Алхатібом. Троє громадян Сирії зараз проживають у Швеції.

Вони стверджували, що постріл, зроблений грецькою береговою охороною, який серйозно поранив Белала Телло під час зіткнення їхнього судна з судном берегової охорони, не був санкціонований, і звинувачували Грецію в тому, що вона не провела належного адміністративного та судового розслідування у цій справі.

ЄСПЛ постановив, що "берегова охорона, яка могла припустити, що на судні, яке перебувало під наглядом, були пасажири, не виявила тієї пильності, яка необхідна для мінімізації будь-якого ризику для життя людей, і застосувала надмірну силу в контексті нормативної невизначеності щодо використання вогнепальної зброї співробітниками берегової охорони".

Суд додав, що грецький уряд не "довів, що застосування сили було "абсолютно необхідним" відповідно до умов Європейської конвенції з прав людини.

Грецька влада піддавалася різкій критиці в попередніх справах, пов'язаних із загибеллю мігрантів біля берегів країни.

Її звинувачували в тому, що вона не вжила негайних заходів для порятунку мігрантів, які загинули під час корабельної аварії судна "Пілос" у червні 2023 року, що забрала життя понад 600 осіб.

Розслідування грецьких та іноземних ЗМІ показали, що дії та бездіяльність грецької берегової охорони сприяли корабельній аварії та загибелі людей біля острова Пілос.

У 2022 році Європейський суд з прав людини також засудив Грецію за недоліки в рятувальних роботах і в подальшому розслідуванні аварії судна "Фармаконісі" 2014 року, в якій загинули 11 людей.

Минулого тижня біля берегів грецького острова Лесбос берегова охорона виявила тіла двох мігрантів, ще дев’ятьох вдалося врятувати.