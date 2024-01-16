ЕСПЧ осудил Грецию за обстрел лодки с мигрантами в 2014 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение против Греции за нарушение права на жизнь мигрантов, которых перехватила греческая береговая охрана, и обязал Афины выплатить истцам, трем гражданам Сирии, 80 000 евро возмещения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Один человек погиб в результате инцидента, произошедшего в сентябре 2014 года у острова Псеримос, небольшого греческого острова в Додеканесской цепи, между островами Калимнос и Кос у побережья Турции.

Корабль греческой береговой охраны заметил моторную лодку с 14 людьми на борту и приказал ей остановиться, но та не подчинилась и начала совершать опасные маневры, что привело к столкновению с кораблем береговой охраны.

Береговая охрана произвела предупредительные выстрелы, целясь в двигатель моторной лодки, чтобы обездвижить ее. Всего было выпущено 20 пуль – семь предупредительных выстрелов и 13 прицельных выстрелов в двигатель.

Двое граждан Сирии получили серьезные ранения в результате обстрела. Один из них, Белал Телло, получил ранение в голову и впоследствии скончался в декабре 2015 года.

Жена и дочь Телло – Нурредин Телло и Лана Телло – являются одними из трех истцов, подавших иск против Греции в ЕСПЧ, вместе с Дуа Алхатибом. Трое граждан Сирии сейчас проживают в Швеции.

Они утверждали, что выстрел, произведенный греческой береговой охраной, который серьезно ранил Белала Телло во время столкновения их судна с судном береговой охраны, не был санкционирован, и обвиняли Грецию в том, что она не провела надлежащего административного и судебного расследования по этому делу.

ЕСПЧ постановил, что "береговая охрана, которая могла предположить, что на судне, которое находилось под наблюдением, были пассажиры, не проявила той бдительности, которая необходима для минимизации любого риска для жизни людей, и применила чрезмерную силу в контексте нормативной неопределенности в отношении использования огнестрельного оружия сотрудниками береговой охраны".

Суд добавил, что греческое правительство не "доказало, что применение силы было "абсолютно необходимым" в соответствии с условиями Европейской конвенции по правам человека.

Греческие власти подвергались резкой критике в предыдущих делах, связанных с гибелью мигрантов у берегов страны.

Ее обвиняли в том, что она не приняла немедленных мер для спасения мигрантов, погибших во время кораблекрушения судна "Пилос" в июне 2023 года, унесшего жизни более 600 человек.

Расследование греческих и иностранных СМИ показали, что действия и бездействие греческой береговой охраны способствовали кораблекрушению и гибели людей у острова Пилос.

В 2022 году Европейский суд по правам человека также осудил Грецию за недостатки в спасательных работах и в дальнейшем расследовании аварии судна "Фармакониси" 2014 года, в которой погибли 11 человек.

На прошлой неделе у берегов греческого острова Лесбос береговая охрана обнаружила тела двух мигрантов, еще девять удалось спасти.