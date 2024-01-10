Біля берегів Греції знайшли мертвими двох мігрантів

Біля берегів грецького острова Лесбос берегова охорона виявила тіла двох мігрантів, ще дев’ятьох вдалося врятувати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на представницю берегової охорони.

За її словами, мігранти, ймовірно, дісталися острова на човні під час сильного вітру в Егейському морі. Загалом у човні перебувало 36 осіб.

Посадовиця розповіла, що наразі у цьому районі тривають пошуки решти людей.

Як відомо, 20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.