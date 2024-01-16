Европарламент откроет офис в Панаме

Европейский парламент принял решение открыть офис в Панаме для расширения сотрудничества ЕС с Латинской Америкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico.

Члены Бюро Европарламента – ключевого административного органа, в состав которого входят топ-парламентарии – приняли решение об открытии офиса в Панаме на встрече вечером 15 января.

Офис будет открываться при содействии Европейской службы внешних дел – органа ЕС, ответственного за ведение дипломатии.

Панаму как место расположения выбрали, учитывая, что там базируется Латиноамериканский парламент – региональная консультативная организация, охватывающая парламенты 23 стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Среди функций офиса Европарламента будет "оказание поддержки политическим органам парламента, посещающим регион", говорится в одобренном Европейской службой внешних дел документе.

В Панаме уже действует постоянное представительство ЕС.

Европейский парламент уже открыл офисы за пределами ЕС в Джакарте, Аддис-Абебе и Нью-Йорке. В ноябре евродепутаты приняли решение об открытии представительства в украинском парламенте, а один сотрудник парламента будет откомандирован в Киев.