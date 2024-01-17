Президент Польши рассказал, как можно "запустить" вступление Украины в НАТО еще во время войны

Президент Польши Анджей Дуда считает невозможным вступление Украины в НАТО до завершения войны с Россией, однако верит, что начать процедуру можно было бы даже на этом этапе.

Как сообщает "Европейская правда", такие заявления президента приводят в сообщении его канцелярии по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

Президент Польши отметил, что Украина "должна стремиться к полноправному членству в НАТО".

"Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины", – сказал Анджей Дуда.

Он добавил, что будущее членство Украины очень важно для мощи всего НАТО и безопасности Польши.

Напомним, президенты Польши и Украины встретились в Швейцарии на полях Всемирного экономического форума. Среди прочего, речь шла о предстоящем визите нового премьера Польши Дональда Туска в Киев, он может состояться в ближайшие дни.

В прошлую пятницу во время визита в Киев премьера Британии Риши Сунака подписали историческое двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Британией – первый из таких двусторонних документов, которые готовят отдельно с каждой страной на основе декларации "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины до ее вступления в НАТО.

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