Італія хоче швидкого рішення щодо місії ЄС у Червоному морі

Італія прагне, щоб рішення про створення військово-морської місії ЄС для безпеки судноплавства в Червоному морі ухвалили до наступного тижня, щоб вона могла почати діяти якнайшвидше.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Reuters.

"Ідея полягає в тому, щоб мати європейську місію, яка може розпочати роботу якомога швидше. Потім, безумовно, будуть ухвалені рішення, але для нас політичне рішення має бути ухвалено до наступного понеділка", – зазначив глава МЗС.

За його словами, найпростішим рішенням було б розширити місію Agenor під проводом ЄС, яка зараз діє в Ормузькій протоці, до Червоного моря.

"Я вважаю, що навіть Європейська служба зовнішніх справ цілком прихильно ставиться до цієї гіпотези", – сказав Таяні, маючи на увазі дипломатичну структуру ЄС, яка запропонувала місію.

Як повідомляє Reuters, кілька дипломатів висловили сподівання, що процес створення військово-морської місії ЄС може бути прискорено, зважаючи на напруженість у регіоні, і це питання буде обговорюватися міністрами закордонних справ 22 січня.

Дипломати зазначили, що все ще існує потреба точно визначити правила застосування сили за межами патрулювання і те, як вона буде поєднуватися з іншими місіями ЄС біля узбережжя Сомалі та в Ормузькій протоці – стратегічному вході в багатий на енергоносії регіон Перської затоки.

За словами двох неназваних дипломатів, Франція та Італія, які вже мають військові кораблі в регіоні, а також Німеччина, яка планує відправити фрегат "Гессен", першими зроблять свій внесок у місію ЄС.

Франція наразі командує місією Agenor, де також беруть участь Бельгія, Нідерланди, Данія, Греція, Італія, Норвегія, Німеччина та Португалія.

Раніше ЗМІ повідомили, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо минулого тижня.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, вона передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.