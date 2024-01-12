ЗМІ: Італія відмовилася брати участь в ударах по позиціях хуситів у Ємені

Італія відмовилася брати участь у нічних ударах США і Британії по угрупованню хуситів в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в італійському уряді.

В уряді Італії пояснили, що Рим вважає за краще проводити "заспокійливу" політику в Червоному морі.

Джерело, яке не побажало називати своє ім'я через делікатність питання, також повідомило, що для участі в будь-яких військових діях уряду знадобилася б підтримка парламенту, що унеможливлює швидке схвалення.

Раніше цього тижня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив агентству Reuters, що атаки хуситів необхідно зупинити, щоб не спровокувати нову війну в регіоні.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.

У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.