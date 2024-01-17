Италия хочет быстрого решения по миссии ЕС в Красном море

Италия хочет, чтобы решение о создании военно-морской миссии ЕС для безопасности судоходства в Красном море приняли до следующей недели, чтобы она могла начать действовать как можно быстрее.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, информирует Reuters.

"Идея заключается в том, чтобы иметь европейскую миссию, которая может начать работу как можно скорее. Затем, безусловно, будут приняты решения, но для нас политическое решение должно быть принято до следующего понедельника", – отметил глава МИД.

По его словам, самым простым решением было бы расширить миссию Agenor под руководством ЕС, которая сейчас действует в Ормузском проливе, до Красного моря.

"Я считаю, что даже Европейская служба внешних дел вполне благосклонно относится к этой гипотезе", – сказал Таяни, имея в виду дипломатическую структуру ЕС, которая предложила миссию.

Как сообщает Reuters, несколько дипломатов выразили надежду, что процесс создания военно-морской миссии ЕС может быть ускорен, учитывая напряженность в регионе, и этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел 22 января.

Дипломаты отметили, что все еще существует потребность точно определить правила применения силы за пределами патрулирования и то, как она будет сочетаться с другими миссиями ЕС у побережья Сомали и в Ормузском проливе – стратегическом входе в богатый энергоносителями регион Персидского залива.

По словам двух неназванных дипломатов, Франция и Италия, у которых уже есть военные корабли в регионе, а также Германия, планирующая отправить фрегат "Гессен", первыми внесут свой вклад в миссию ЕС.

Франция сейчас командует миссией Agenor, где также участвуют Бельгия, Нидерланды, Дания, Греция, Италия, Норвегия, Германия и Португалия.

Ранее СМИ сообщили, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно на прошлой неделе.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, она будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.