Влада Молдови дізналась зі ЗМІ про підозру голові "МЗС" Придністров'я від СБУ

Віцепрем’єр-міністр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян 17 січня прокоментував оголошення Службою безпеки України підозри голові "МЗС" невизнаного Придністров’я Віталію Ігнатьєву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Серебряна спитали, чи отримала Молдова повідомлення про те, що Ігнатьєв підозрюється в колабораціонізмі та спробі підриву територіальної цілісності України та викликається до Служби безпеки України для отримання письмового повідомлення про підозру.

"Офіційного повідомлення від українських колег про це ми не отримували. Ми також дізнались про це у ЗМІ", – сказав він.

Віцепрем'єр Молдови додав, що не знає, чи отримувала інформацію про підозру Ігнатьєву генеральна прокуратура: "Якщо вони його і отримали, то принаймні мені особисто про це не повідомляли".

9 січня в офіційному урядовому віснику України опублікували інформацію про те, що голову "зовнішньополітичного відомства Придністров'я" Віталія Ігнатьєва викликають у відділення Служби безпеки України для "отримання письмового повідомлення про підозру у вчинених злочинах".

Віталій Ігнатьєв – уродженець і громадянин України, який у 2012-2015 роках був членом об'єднано-контрольної комісії з боку Придністров'я, а з 2016-го очолює "зовнішньополітичне відомство" невизнаної країни.

Журналісти-розслідувачі раніше вказували, що так зване керівництво Придністров’я має українські паспорти, які воно активно використовувало для в’їзду в Україну принаймні до повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го.