Уже колишнього міністра Франції виправдали за звинуваченнями в кумівстві

Колишнього міністра зайнятості Франції Олів’є Дюссопта, який пішов у відставку минулого тижня у зв’язку зі зміною прем’єр-міністра, 17 січня виправдали за звинуваченнями в кумівстві через укладання контракту пов’язаною з ним компанією у 2009 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Національна фінансова прокуратура Франції стверджувала, що Дюссопт на посаді мера міста Анноне сприяв укладанню контракту з пов’язаною з ним компанією Saur на суму 5,6 мільйона євро. Вона вимагала для ексміністра 10 місяців умовного ув'язнення і 15 тисяч євро штрафу.

Додаткові докази у справі з’явилися після обшуків у помешканні Дюссопта у 2020 році, викликані розслідуванням у французькому виданні Mediapart.

Тоді вилучили протокол зустрічі експосадовця й тодішнього генерального директора Saur, який дав слідству підстави вважати, що Дюссопт міг отримати кілька літографій художника Жерара Гаруста вартістю 2000 євро в обмін на сприяння в тендері.

У заяві для AFP уже колишній міністр зайнятості Франції сказав, що він "задоволений тим, що (його. – Ред.) невинуватість була підтверджена й що справедливість взяла гору". У фінансової прокуратури, однак, є десять днів на апеляцію.

45-річний Олів'є Дюссопт був призначений в уряд Еммануелем Макроном у 2017 році й був звільнений під час останніх кадрових перестановок.

Нагадаємо, нова міністерка освіти Франції спричинила першу серйозну кризу для нового французького уряду Габріеля Атталя.