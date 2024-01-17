Уже бывшего министра Франции оправдали по обвинениям в кумовстве

Бывшего министра занятости Франции Оливье Дюссопта, который ушел в отставку на прошлой неделе в связи со сменой премьер-министра, 17 января оправдали по обвинениям в кумовстве из-за заключения контракта связанной с ним компанией в 2009 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Национальная финансовая прокуратура Франции утверждала, что Дюссопт на посту мэра города Анноне способствовал заключению контракта со связанной с ним компанией Saur на сумму 5,6 миллиона евро. Она требовала для экс-министра 10 месяцев условного заключения и 15 тысяч евро штрафа.

Дополнительные доказательства по делу появились после обысков в доме Дюссопта в 2020 году, вызванные расследованием во французском издании Mediapart.

Тогда изъяли протокол встречи экс-чиновника и тогдашнего генерального директора Saur, который дал следствию основания полагать, что Дюссопт мог получить несколько литографий художника Жерара Гаруста стоимостью 2000 евро в обмен на содействие в тендере.

В заявлении для AFP уже бывший министр занятости Франции сказал, что он "доволен тем, что (его. – Ред.) невиновность была подтверждена и что справедливость восторжествовала". У финансовой прокуратуры, однако, есть десять дней на апелляцию.

45-летний Оливье Дюссопт был назначен в правительство Эммануэлем Макроном в 2017 году и был уволен во время последних кадровых перестановок.

Напомним, новый министр образования Франции вызвала первый серьезный кризис для нового французского правительства Габриэля Атталя.