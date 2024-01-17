Франция в прошлом году вернула себе позицию ведущего экспортера электроэнергии в Европе

Франция вернула себе место ведущего экспортера электроэнергии в Европе в 2023 году, значительно опередив Швецию и Норвегию, благодаря увеличению производства ядерной энергии, которое пострадало в 2022 году от исторического падения.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду аналитической компанией S&P Global Commodity Insights, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Согласно этим данным, Франция вернула себе место ведущего экспортера, которое в 2022 году занимала Швеция, с чистым экспортом электроэнергии в своих европейских соседей в размере 50,1 тераватт-часов (ТВт-ч) в 2023 году.

В 2023 году Швеция и Норвегия, две страны, которые регулярно находятся во главе рейтинга благодаря большому производству электроэнергии на ГЭС, достигли соответственно 28,6 ТВт-ч и 17,3 ТВт-ч чистого экспорта. Испания, которая полагается на солнечную и ветровую энергию, занимает четвертое место с 13,9 ТВт-ч чистого экспорта.

Франция, которая оказалась в 2022 году в беспрецедентной ситуации из-за проблем с коррозией, обнаруженных в конце 2021 года на нескольких ядерных реакторах, почти весь год была чистым импортером электроэнергии, чего не случалось уже 42 года.

С тех пор производство электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях возобновилось. После перезапуска реакторов производство ядерной энергии выросло до 320,4 ТВт-ч в 2023 году по сравнению с 279 ТВт-ч в 2022 году, что было исторически самым низким с 1988 года.

В этом контексте Франция зафиксировала новые рекорды по экспорту электроэнергии. 3 января Франция зафиксировала "новый максимальный экспортный баланс в 20,3 ГВт", тем самым побив предыдущие рекорды экспорта, которые состоялись в феврале 2019 года (17,4 ГВт) и декабре 2023 года (18,7 ГВт).

Германия, со своей стороны, оказалась в позиции нетто-импортера 10 ТВт-ч в 2023 году, впервые с 2002 года. Причины этого разные. Эмерик де Виган, вице-президент, ответственный за рынки электроэнергии в Kpler, объясняет эту ситуацию закрытием в стране трех последних атомных электростанций, на которые приходилось 6% электроэнергии, производимой в Германии.

Напомним, в ноябре 12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности, российского.

В то же время некоторые государства Евросоюза, такие как Германия, выступают против дополнительного наращивания мощностей АЭС.