Кулеба в Давосе поговорил с Вучичем о евроинтеграции и двусторонних отношениях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пребывания в Давосе на Всемирном экономическом форуме 17 января провел разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Об этом "Европейской правде" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, Кулеба и Вучич "говорили о европейской интеграции и развитии двусторонних отношений в ряде сфер".

"Это был важный контакт в развитие общения президентов Украины и Сербии на саммите в Греции", – добавил спикер МИД.

Сам Вучич заявил журналистам в Давосе, что с Кулебой у него был "приличный уровень взаимопонимания, включая вещи, с которыми мы не полностью согласны".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах в августе 2023 года.

До этого президенты Сербии и Украины встречались 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в молдавской Бульбоаке.

На отношениях Киева и Белграда сказалось полномасштабное российское вторжение в Украину, поскольку Сербия как страна-кандидат на вступление в Европейский Союз отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России.

В прошлом году сербский президент выразил непонимание тем, что Европейский Союз гораздо быстрее движется в вопросе предоставления членства Украине, чем его государству.