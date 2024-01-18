Глава МЗС Литви вважає "жахливим сценарієм" можливий вихід США з НАТО

Європейські посадовці починають хвилюватися, що США можуть припинити допомогу Україні і навіть спробувати вийти з НАТО, якщо на президентських виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв’ю агентству, що якщо США виведуть свої війська з Європи, це буде "жахливим сценарієм" в умовах російської агресії.

"Європа, якою вона є зараз, у великій небезпеці, і ми точно рахуємо години до наступної фази російської ескалації", – сказав Ландсбергіс.

Глобальна стабільність, додав він, залежить від трансатлантичного зв'язку.

Хоча сили США на континенті все ще мають вирішальне значення для європейської безпеки, Європа також повинна активізувати свою діяльність, сказав Ландсбергіс.

Він вказав на деякі позитивні ознаки: зокрема, після багаторічних прохань країн Балтії про збільшення сил НАТО на східному фланзі, Німеччина пообіцяла надіслати бригаду до Литви.

Ландсбергіс розкритикував тих союзників, які обмежують свою підтримку України, стверджуючи, що це може призвести до ескалації війни з ядерною державою. За його словами, ці аргументи "дуже важко зрозуміти".

Така позиція, за його словами, змушує такі країни, як Литва, ставити питання, якою буде відповідь, якщо Росія нападе на країну НАТО. "Питання полягає в тому, чи готові ви піти на ядерну війну за ту чи іншу країну?", – риторично запитав Ландсбергіс.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше висловив упевненість, що Сполучені Штати не вийдуть з Альянсу незалежно від результатів цьогорічних виборів у США.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.