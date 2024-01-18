Глава МИД Литвы считает "ужасным сценарием" возможный выход США из НАТО 

Европейские чиновники начинают волноваться, что США могут прекратить помощь Украине и даже попытаться выйти из НАТО, если на президентских выборах в ноябре победит Дональд Трамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью агентству, что если США выведут свои войска из Европы, это будет "ужасным сценарием" в условиях российской агрессии.

"Европа, какой она есть сейчас, в большой опасности, и мы точно считаем часы до следующей фазы российской эскалации", – сказал Ландсбергис.

Глобальная стабильность, добавил он, зависит от трансатлантической связи.

Хотя силы США на континенте все еще имеют решающее значение для европейской безопасности, Европа также должна активизировать свою деятельность, сказал Ландсбергис.

Он указал на некоторые положительные признаки: в частности, после многолетних просьб стран Балтии об увеличении сил НАТО на восточном фланге, Германия пообещала прислать бригаду в Литву.

Ландсбергис раскритиковал тех союзников, которые ограничивают свою поддержку Украины, утверждая, что это может привести к эскалации войны с ядерной державой. По его словам, эти аргументы "очень трудно понять".

Такая позиция, по его словам, заставляет такие страны, как Литва, задавать вопрос, каким будет ответ, если Россия нападет на страну НАТО. "Вопрос заключается в том, готовы ли вы пойти на ядерную войну за ту или иную страну?", – риторически спросил Ландсбергис.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что Соединенные Штаты не выйдут из Альянса независимо от результатов нынешних выборов в США.

В то же время Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.