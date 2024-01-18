Керівництво ЄС закликали розслідувати фальсифікації на виборах у Сербії

Понад 20 високопоставлених європейських політиків у сфері закордонних справ закликали керівництво інституцій ЄС розслідувати звинувачення у фальсифікаціях на грудневих виборах у Сербії.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилось видання Politico.

"Ми закликаємо ЄС провести незалежне розслідування всіх повідомлень про порушення на виборах і заяв про фальсифікації", – пишуть політики в листі, який адресований керівництву інституцій ЄС, в тому числі главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю і президентці Європарламенту Роберті Метсолі.

Президент Сербії Александар Вучич посилив свою владу за підсумками парламентських і місцевих виборів в грудні. Але десятки тисяч людей вийшли на вулиці Белграда на знак протесту проти фальсифікацій на виборах.

24 підписанти листа, серед яких Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах німецького парламенту, та його французький колега Жан-Луї Бурланж, закликали ЄС провести незалежне розслідування звинувачень у фальсифікаціях та надати рекомендації щодо забезпечення вільних і чесних виборів у Сербії.

Підписанти здебільшого очолюють комітети у закордонних або європейських справах у своїх національних парламентах і походять з різних країн ЄС – у тому числі з Франції, Італії, Данії та Люксембургу, а також з України, Молдови та Великої Британії.

"Залежно від результатів розслідування, в Сербії можуть знадобитися нові вибори", – заявили підписанти листа.

"Наша спільна мета – бачити Сербію членом Європейського Союзу протягом цього десятиліття", – додають вони.

Нагадаємо, прихильники сербської опозиції знову вийшли на протест 17 січня, уряд президента Вучича в організації фальсифікацій на виборах минулого місяця.

Детально з політичною кризою, яка виникла після виборів у Сербії, радимо ознайомитися у відео "Європейської правди".

Ще більш детально читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.