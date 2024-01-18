Руководство ЕС призвали расследовать фальсификации на выборах в Сербии

Более 20 высокопоставленных европейских политиков в сфере иностранных дел призвали руководство институтов ЕС расследовать обвинения в фальсификациях на декабрьских выборах в Сербии.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось издание Politico.

"Мы призываем ЕС провести независимое расследование всех сообщений о нарушениях на выборах и заявлений о фальсификациях", – пишут политики в письме, которое адресовано руководству институтов ЕС, в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

Президент Сербии Александар Вучич усилил свою власть по итогам парламентских и местных выборов в декабре. Но десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда в знак протеста против фальсификаций на выборах.

24 подписанта письма, среди которых Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам немецкого парламента, и его французский коллега Жан-Луи Бурланж, призвали ЕС провести независимое расследование обвинений в фальсификациях и предоставить рекомендации по обеспечению свободных и честных выборов в Сербии.

Подписанты в основном возглавляют комитеты по иностранным или европейским делам в своих национальных парламентах и происходят из разных стран ЕС – в том числе из Франции, Италии, Дании и Люксембурга, а также из Украины, Молдовы и Великобритании.

"В зависимости от результатов расследования, в Сербии могут потребоваться новые выборы", – заявили подписанты письма.

"Наша общая цель – видеть Сербию членом Европейского Союза в течение этого десятилетия", – добавляют они.

Напомним, сторонники сербской оппозиции вновь вышли на протест 17 января, обвинив правительство президента Вучича в организации фальсификаций на выборах в прошлом месяце.

Подробно с политическим кризисом, который возник после выборов в Сербии, советуем ознакомиться в видео "Европейской правды".

Еще более подробно читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.