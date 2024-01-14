Міністерка закордонних справ КНДР зібралась в Росію

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей відвідає Росію з понеділка по середу.

Про це повідомило в неділю китайське інформаційне агентство CGTN з посиланням на держЗМІ Північної Кореї, пише "Європейська правда".

"Міністерка закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхве Сон Хуей відвідає Росію з 15 по 17 січня", – йдеться у повідомленні.

Візит відбудеться на запрошення глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, та на тлі підтверджень того, що Росія почала застосовувати отримані від КНДР ракети у війні проти України.

11 січня генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що попередня експертиза підтверджує використання Росією ракет із Північної Кореї під час одного з останніх обстрілів України.

У четвер Державний департамент США запровадив санкції проти трьох російських компаній та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування північнокорейських балістичних ракет.

У жовтні Білий дім заявив, що режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України.