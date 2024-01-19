СМИ: Посольство Украины в Сербии требует запретить филиал движения Медведчука

Еще 5 декабря 2023 года посольство Украины в Белграде направило официальный протест в Министерство иностранных дел Сербии, где объясняет просьбу прекратить деятельность представительства общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Danas сообщили в украинском посольстве.

Такую просьбу украинские дипломаты обосновывают положениями статьи 29 сербского закона о хозяйственных обществах, который не допускает использования названия страны в официальном наименовании юридического лица без разрешения соответствующего иностранного государства.

В посольстве Украины объяснили изданию, что ликвидация этого представительства сейчас находится в юридической плоскости, но отмечают, что в этом вопросе есть и политический аспект.

Сербия является страной-кандидатом на членство в ЕС, которая вместе со 140 другими странами мира осудила кровопролитную войну против Украины, объявив РФ страной-агрессором, сказали Danas в посольстве.

"Жаль констатировать, что продолжаются попытки отдельных политических сил реализовать антиукраинский сценарий, способствовать распространению грязных провокаций со стороны кума международного преступника Путина", – говорится в ответе украинского посольства.

Как добавили в посольстве, об этом особенно неприятно говорить "в то время, когда Украина истекает кровью, пытаясь консолидировать усилия международного сообщества, создать платформу для восстановления мирового правопорядка и мирного сосуществования в рамках "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского".

Комментируя обращение посольства Украины о ликвидации организации "Другая Украина", ее руководитель Драган Станоевич заявил, что она основана, основываясь на сербских законах.

Ранее в Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", которую после обмена в РФ создал обвиняемый в государственной измене бывший украинский политик Виктор Медведчук.

Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию. В декабре 2023 года его избрали депутатом сербского парламента от партии "Мы – голос народа".

Более 20 высокопоставленных европейских политиков в сфере иностранных дел призвали руководство институтов ЕС расследовать обвинения в фальсификациях на декабрьских выборах в Сербии.

Подробно с политическим кризисом, который возник после выборов в Сербии, советуем ознакомиться в видео "Европейской правды".