Кулеба: Запад должен подорвать способность РФ производить оружие в обход санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны подавить способность России производить оружие в то время, когда Москва продолжает получать для этого иностранные компоненты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

"Украина нуждалась бы в меньшей помощи и потеряла бы меньше жизней, если бы все теневые схемы и лазейки для избежания санкций (Россией) были тщательно отслежены и полностью закрыты", – отметил глава МИД.

Кулеба привел данные, что до 95% критически важных компонентов иностранного производства, найденных в российском оружии, которое уничтожили в Украине, происходят из западных стран.

Он уточнил, что это не действия правительств, а скорее частных фирм, ведь экспорт, попадающий в РФ, – это не обязательно военные товары, но и продукция двойного назначения, гражданская продукция и бытовая техника.

"Какими бы они ни были, в конечном итоге они попадают в Украину, чтобы совершать военные преступления, убивать людей и разрушать критически важную инфраструктуру", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД указал, что Запад имеет лучшую финансовую разведку, экспертов и специализированные органы, которые способны отслеживать такие схемы и разрушать их.

"Львиная доля ответственности лежит на самих компаниях: они должны контролировать конечных потребителей товаров, которые они продают за границу, и следить за тем, чтобы их компоненты не попадали в оружие, которое убивает людей", – заявил Кулеба.

Министр резюмировал, что прекращение поставок соответствующих компонентов в РФ требует масштабных, скоординированных усилий частного и государственного секторов, и это спасет жизни многих гражданских лиц в Украине, а также выведет из строя военную машину Путина.

Ранее Кулеба призвал страны-члены G7 и Евросоюза принять решительные меры по прекращению поставок в РФ товаров двойного назначения.

Сообщалось, что прокуратура Финляндии предъявила обвинение исполнительному директору финских компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения в Россию.

Расследователи общественного вещателя Yle также выяснили, что из Финляндии в РФ до сих пор попадают компоненты и оборудование, которые далее используются в оборонной промышленности, благодаря "неприметным" компаниям в Финляндии; некоторые из них уже привлекли внимание правоохранителей.