Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країн-членів G7 та Євроcоюзу вжити рішучих заходів щодо припинення постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Про це він сказав на спільному брифінгу із французьким колегою Стефаном Сежурне, повідомляє "Європейська правда".

"До Франції в цьому питанні найменше претензій, але я хочу скористатися нагодою та закликати всі країни "Групи семи" та ЄС врешті-решт почути Україну та вжити рішучих заходів, щоб перекрити постачання в Росію товарів, які містять ці компоненти", – зазначив Кулеба

За його словами, РФ використовує пральні машинки, міхкрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин для того, щоб потім вмонтувати їх в свої ракети і вбивати українців.

"Списки компонентів, які ми знаходимо в збитих російських ракетах, ми регулярно передаємо партнерам. І наголошую, що ми неодноразово вже закликали їх вжити заходів для блокування постачання", – резюмував Кулеба.

Раніше повідомляли, що міністри закордонних справ України та Франції під час візиту останнього в Київ 13 січня провели двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

Як повідомлялось, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва. Це перший закордонний візит міністра на цій посаді.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн. Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.

Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".